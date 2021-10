CorSport, Castrovilli, il rientro è fissato a metà novembre: non verranno forzati i tempi

Gaetano Castrovilli si è sottoposto a nuove valutazioni cliniche che hanno finalmente consentito ai medici di poter dare il via libera al centrocampista pugliese per riprendere gli allenamenti. Per il ritorno vero e proprio c’è ancora da aspettare un po‘. L’inserimento sarà graduale e mirato, la prossima sosta è prevista dopo la trasferta di Torino contro la Juventus del 6 novembre e sarebbe un bel risultato se Castrovilli non dovesse sfruttare anche quella per il recupero completo e il conseguente rientro ma ovviamente non sarà fatta alcuna forzatura. Lo scrive il Corriere dello Sport.

