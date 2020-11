CorFio, Sarri disposto ad accettare la Fiorentina a giugno, idem Spalletti. Le alternative…

Maurizio Sarri, per esempio scrive oggi il Corriere Fiorentino. Era e resta lui la primissima scelta, ma il tecnico toscano sembra restio ad accettare l’incarico in corsa restando, invece, più che interessato in ottica giugno. Convincerlo subito insomma, è una missione complicatissima. Stesso discorso, forse ancor più complesso, per Luciano Spalletti. Gli altri nomi, a partire da Walter Mazzarri, non entusiasmano il presidente. E qua torna di moda l’ipotesi traghettatore qualora, dal match col Parma, non arrivassero segnali di svolta. Con due nomi su tutti: Cesare Prandelli, e Vincenzo Montella. Il primo, tra l’altro, ha già lasciato intendere di essere pronto ad accettare un’eventuale proposta di soli otto mesi. Soluzioni sulle quali in questi giorni, e nonostante la temporanea conferma di Iachini, si continuerà a lavorare. Al mister, invece, il compito di ribaltare il proprio destino.

LEGGI ANCHE, GAZZETTA, FIORENTINA, PRANDELLI PRONTO A TORNARE. IN LIZZA CI SONO ANCHE SOUSA E MAZZARRI. MONTELLA…