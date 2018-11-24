Labaro Viola

Malore per Walter Mazzarri, il Torino ha deciso di sospendere l'attività agonistica per il tecnico

TORINO - Il tecnico del Torino, Walter Mazzarri, ha accusato un malore che lo costringe a sospendere l'attività sportiva. Lo rende noto il club granata, precisando che l'allenatore si è "prontamente r...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
24 novembre 2018 16:07
Malore per Walter Mazzarri, il Torino ha deciso di sospendere l'attività agonistica per il tecnico -
News
Mazzarri
Torino
Condividi

TORINO - Il tecnico del Torino, Walter Mazzarri, ha accusato un malore che lo costringe a sospendere l'attività sportiva. Lo rende noto il club granata, precisando che l'allenatore si è "prontamente ripreso" e che lo stop è stato deciso dallo staff medico "a scopo prudenziale" per svolgere ulteriori accertamenti. Il tecnico, che non sarà dunque in panchina lunedì sera contro il Cagliari, potrà tornare ad allenare al completamento degli esami.

Repubblica.it

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok