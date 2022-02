Mazzarri ancora ci pensa: “Sto sbattendo la testa al muro per il pareggio contro la Fiorentina”

Walter Mazzarri, allenatore del Cagliari, nella sua conferenza stampa prima della partita contro l’Atalanta, è tornato a parlare della partita contro la Fiorentina, pareggiata nonostante l’uomo in più della sua squadra, le sue parole registrate da TMW: “L’Atalanta è una squadra che fa il bello e il cattivo tempo anche in Champions League, c’è poco da aggiungere. Noi dobbiamo stare concentrati, attenti e correre tanto, perché solo così possiamo mettere in difficoltà squadre più forti di noi sulla carta. Poi dobbiamo prestare attenzione agli episodi: ancora sto sbattendo la testa al muro per i punti sprecati con la Fiorentina…” conclude Mazzarri.

