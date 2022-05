Caos Mazzarri, licenziato dopo aver insultato presidente Giulini e la squadra: “Spogliatoio di vermi”

Emergono nuovi dettagli sulla separazione tra il Cagliari e Walter Mazzarri. Stando a quanto riportato da L’Unione Sarda e Ansa, l’allenatore toscano sarebbe stato licenziato e non esonerato. In questo caso il Cagliari non dovrebbe pagare l’ingaggio del mister sino al 2024. Stando alla ricostruzione del quotidiano sardo, Mazzarri avrebbe insultato presidente e squadra: “Spogliatoio di vermi”, si legge ad esempio in riferimento ai giocatori. Potrebbero esserci le premesse per un braccio di ferro legale.

