L’avventura di Mazzarri a Napoli è già finita, il club ha già avviato i contatti con Calzona per sostituirlo

Nuovo ribaltone in casa Napoli? La sensazione è che Walter Mazzarri resterà sulla panchina almeno fino a mercoledì, visti i tempi ristretti che avrebbe un nuovo allenatore per preparare la partita contro il Barcellona valevole per l’andata degli ottavi di finale di Champions League. Ma un colpo di scena non sarebbe da escludere Come raccolto dalla nostra redazione, in mattinata ci sono stati fitti contatti tra il club partenopeo e Francesco Calzona, attuale commissario tecnico della Slovacchia, ex collaboratore di Maurizio Sarri e Luciano Spalletti proprio alle pendici del Vesuvio. Il tecnico calabrese ricoprirebbe il doppio incarico, visto che con la sua nazionale è riuscito a qualificarsi per il prossimo Europeo Proseguono anche i contatti con Marco Giampaolo, un allenatore che piace da parecchio ad Aurelio De Laurentiis, che lo corteggiò già diversi anni fa. Al presidente del Napoli è stato riproposto, infine, anche Fabio Cannavaro, una soluzione che però non lo convince più di tanto. Fatto sta che il dopo Mazzarri è già cominciato: il rischio esonero è fortissimo, più per il post Barcellona che per l’immediato. Lo scrive Tuttomercatoweb

