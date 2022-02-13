Mazzarri non si smentisce: "Stavamo andando bene, poi l'infortunio dell'arbitro ci ha destabilizzato"

Walter Mazzarri ha commentato cosi il pareggio della sua squadra contro l'Empoli, una partita in cui i sardi erano passati in svantaggio

Walter Mazzarri ha commentato a Dazn il pareggio contro l'Empoli in rimonta, queste le sue curiose dichiarazioni dagli spogliatoi subito dopo la partita: "Siamo partiti bene fino a quando l'arbitro si è fatto male, curioso dirlo ma quell'infortunio ha fatto cambiare la partita e siamo ripartiti mezzo e mezzo, poi per fortuna nel secondo tempo ci siamo ripresi e avremmo meritato anche di vincere la partita" conclude Mazzarri.

KESSIE COME VLAHOVIC, E SAN SIRO LO FISCHIA

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