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Altri Vlahovic crescono, Kessiè promette il rinnovo poi sparisce. Tifosi del Milan lo fischiano a San Siro

Aveva detto "Torno e firmo" esattamente come Vlahovic con la Fiorentina, adesso tratta addirittura con l'Inter, Kessiè copia il serbo

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
13 febbraio 2022 13:51
Altri Vlahovic crescono, Kessiè promette il rinnovo poi sparisce. Tifosi del Milan lo fischiano a San Siro -
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Mg Milano 16/05/2021 - campionato di calcio serie A / Milan-Cagliari / foto Matteo Gribaudi/Image nella foto: Franck Kessie PUBLICATIONxNOTxINxITA

Non solo gioie in casa Milan, nella sfida contro la Sampdoria delle 12.30, il tecnico rossonero Pioli ha escluso Franck Kessiè, dopo la prestazione deludente nel derby con l'Inter. E, come se non bastasse, durante la lettura delle formazioni il pubblico di San Siro non l'ha accolto nel migliore dei modi: fischi dei tifosi del Milan nei confronti dell'ivoriano che, esattamente come Vlahovic alla Fiorentina, prima aveva promesso il rinnovo pubblicamente, poi si è tirato indietro facendo perdere le proprie tracce e trattando con altri club.

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