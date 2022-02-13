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Il Franchi dovrebbe tornare al 100% con la Juventus. 40000 persone per il ritorno di Vlahovic a Firenze

Ironia della sorte, il Franchi dovrebbe tornare pieno il giorno del ritorno di Vlahovic. Governo pronto a dare l'ok per inizio marzo

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
13 febbraio 2022 12:47
Il Franchi dovrebbe tornare al 100% con la Juventus. 40000 persone per il ritorno di Vlahovic a Firenze -
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Firenze, stadio A.Franchi, 24.10.2021, Fiorentina-Cagliari, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Come riporta il Corriere Fiorentino, Fiorentina-Juventus potrebbe essere la prima gara della viola post Covid con la capienza al 100%. Il Governo dovrebbe aver dato il via libera per il 100% di capienza negli stadi che comunque, già da fine febbraio dovrebbe essere tornato al 75%. Uno scherzo del destino incredibile, il Franchi dovrebbe tornare ad essere una bolgia proprio nel giorno del ritorno di Dusan Vlahovic a Firenze con la casacca della Juventus

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