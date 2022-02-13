Il Franchi dovrebbe tornare al 100% con la Juventus. 40000 persone per il ritorno di Vlahovic a Firenze
Ironia della sorte, il Franchi dovrebbe tornare pieno il giorno del ritorno di Vlahovic. Governo pronto a dare l'ok per inizio marzo
Come riporta il Corriere Fiorentino, Fiorentina-Juventus potrebbe essere la prima gara della viola post Covid con la capienza al 100%. Il Governo dovrebbe aver dato il via libera per il 100% di capienza negli stadi che comunque, già da fine febbraio dovrebbe essere tornato al 75%. Uno scherzo del destino incredibile, il Franchi dovrebbe tornare ad essere una bolgia proprio nel giorno del ritorno di Dusan Vlahovic a Firenze con la casacca della Juventus
A SPEZIA SI PREPARANO PER IL RITORNO DI ITALIANO
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