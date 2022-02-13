Tantissima attesa a La Spezia per il ritorno da ex di Italiano, i tifosi preparano una super coreografia

I tifosi dello Spezia ci tengono tantissimo a battere l'ex Italiano e per farlo preparano un sostegno super alla squadra

C’è grande entusiasmo in casa Spezia in vista del posticipo di lunedì contro la Fiorentina. I recenti ottimi risultati degli uomini di Thiago Motta, e il ripristino della capienza del 50% negli stadi, hanno portato alla vendita di 5100 biglietti per i tifosi aquilotti. Di fronte, si legge sul quotidiano La Nazione, ci saranno invece 353 tifosi fiorentini. Lo stadio Picco in notturna riserverà un bel colpo d’occhio, anche per effetto della coreografia che verrà esposta in curva Piscina. La raccomandazione per la curva Ferrovia e la gradinata è invece quella di portare sciarpe e vessilli bianchi. Tutti uniti per sostenere lo Spezia. Lo riporta Spezia1906.com

LA SITUAZIONE BERARDI, LA FIORENTINA CI RIPROVERA' IN ESTATE?

https://www.labaroviola.com/fiorentina-aveva-accordo-con-berardi-ma-il-sassuolo-non-voleva-darlo-a-gennaio-sara-viola-in-estate/165224/