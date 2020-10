Valcareggi: “Mazzarri viene sottovalutato, la Fiorentina prenderebbe un bomber, è un fiorentino”

“Mazzarri come allenatore è sempre stato sottovalutato – ha detto Furio Valcareggi a Lady Radio – per l’antipatia, in realtà è piuttosto introverso. Lui è dovuto venire via da Torino perchè aveva la città contro. Sarri? Ci ha messo un po’ a smaltire l’esonero della Juve, anche la Roma è su di lui. Mazzarri sarebbe come prendere un bomber, è un fiorentino, ve lo garantisco. Allegri? Non verrà così come Spalletti. Mazzarri è già libero, è il più prendibile”.

