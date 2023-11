De Laurentiis rinuncia a Tudor per chiamare Mazzarri. Il motivo? A giugno vuole prendere Italiano

Walter Mazzarri è il nuovo allenatore del Napoli, Aurelio De Laurentiis ha scelto di richiamare il tecnico toscano perchè Igor Tudor aveva fatto una richiesta precisa per accettare: voleva un contratto di un anno e mezzo e non solo di 6 mesi ma Aurelio De Laurentiis non ne ha voluto sapere, vuole un traghettatore fino a fine stagione e non un allenatore già oggi per il prossimo anno, da qui nasce la rottura con Tudor e la chiamata di Mazzarri che ritorna a Napoli dopo più di 10 anni.

Perchè De Laurentiis vuole un allenatore per soli 6 mesi?

Il motivo si chiama Vincenzo Italiano. L’allenatore della Fiorentina è il desiderio numero uno del patron del Napoli, lo considera un grande tecnico con idee innovative e vincenti con la propensione alla vittoria attraverso lo spettacolo. Italiano è il grande obiettivo del Napoli. Questo non vuol dire che a giugno sarà certamente il nuovo allenatore azzurro, tutt’altro. Resta una questione tutta da vedere. Già a giugno Italiano ha rifiutato le avances del Napoli per restare a Firenze e non è assolutamente da escludere che questo possa accadere ancora, soprattutto se ci sarà un passo in avanti alla Fiorentina, magari con una qualificazione in Champions o con un trofeo conquistato.

