Ceccherini racconta discorso di Pioli: “Sotto 0-2 con l’Atalanta, disse che si perde tutti i giorni nella vita”

Federico Ceccherini, difensore della Fiorentina dal 2018 al 2020, ha parlato a Cronache di Spogliatoio in una lunga intervista (CLICCA QUI PER LEGGERLA INTEGRALMENTE). Questo il suo racconto del discorso di Stefano Pioli tra il primo e il secondo tempo di Fiorentina-Atalanta, terminata 3-3, semifinale di andata di Coppa Italia nella stagione 2018/2019 con il primo tempo che terminò 0-2 per la squadra allenata da Gasperini:

“Perdevamo 0-2, all’intervallo ci disse una frase forte: ‘Ragazzi, le sconfitte arrivano ogni giorno. Quando qualcuno pensa Domani inizio palestra, e poi non lo fa. Quando pensi Vado a fare la spesa, ma poi preferisci restare sul divano. Ognuno di noi perde un po’ quotidianamente. Ora siamo sotto, abbiamo perso l’intervallo, ma abbiamo tutto il tempo per non perdere anche la partita.”