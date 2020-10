Bucchioni: “Iachini resterà (almeno) fino a domenica. Ribery si sta domandando dove sia capitato”

“La situazione della Fiorentina – ha detto Enzo Bucchioni a Radio Bruno – è piuttosto complicata, Commisso ha sbagliato per la seconda volta sull’allenatore. Esonero di Iachini? Non l’avrei mai confermato, la società vuole tenerlo almeno fino a domenica. Ribery si sta domandando dove sia capitato, gli avevano promesso una squadra diversa. Non vuole giocare in quella posizione. Inoltre la sua famiglia è tornata a Monaco… Serve un tecnico top, uno come Sarri e Spalletti da dove ripartire per costruire il futuro. Mazzarri? Un tecnico un po’ sotto ai top”.

