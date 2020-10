Nardella: “Iachini non è l’unico responsabile di questo brutto periodo per la Fiorentina”

“Stimo molto Iachini – ha detto Dario Nardella, sindaco di Firenze a Radio Bruno – sia umanamente che professionalmente. Gli allenatori devono sempre pagare per tutti, per me non è l’unico responsabile di questo periodo negativo per la Fiorentina, bisognerebbe indagare a fondo per capire questo rendimento dei giocatori”.

LEGGI ANCHE, FLACHI: “IACHINI NON HA MAI ENTUSIASMATO, AMRABAT NON È QUELLO CHE CI ASPETTAVAMO. CASTROVILLI DEVE IMPARARE…”