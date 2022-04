Sceneggiata Mazzarri, dà la colpa all’arbitro e abbandona intervista: “Marelli è qui per difenderli”

Nel corso della sua intervista su Dazn dopo Genoa-Cagliari 1-0, Walter Mazzarri ha avuto un pesante screzio con l’ex arbitro Luca Marelli, responsabile della moviola. Per Marelli quello di Ostigaard su Keita non era un intervento falloso, mentre ieri in Verona-Sampdoria quello per i blucerchiati era un penalty da assegnare perché step on foot, a differenza di oggi dove si sarebbe trattato di un semplice contatto di gioco. A quel punto, il tecnico livornese si infuria: “Marelli è qui per difendere gli arbitri, vediamo che scusa inventerà oggi. Non è rigore quello su Keita? La sua spiegazione non mi convincerà mai.

A quel punto Marelli, in maniera precisa, dettagliata ed educata gli spiega i motivi per cui non si tratta assolutamente di fallo da rigore ma di un normale contatto di gioco. Anche lo stesso Keita del Cagliari non va a terra per quel fallo e non protesta ma Mazzarri si attacca a questo presunto fallo di gioco e non ci sta: “Normale dinamica di gioco? Ma va…”. E se ne va abbandonando l’intervista.

