Sfiorato lo scontro tra i tifosi della Fiorentina e quelli della Salernitana, intervenuta la polizia

Tensione a Salerno prima del fischio d’inizio di Salernitana-Fiorentina. A quanto si apprende un pullman di tifosi toscani nei pressi dello stadio Arechi si è imbattuto in un gruppo di sostenitori campani. In via Clark, all’altezza del ‘lido dei carabinieri’, i supporters fiorentini sarebbero scesi dal mezzo: sfiorato il contatto con i tifosi di casa. L’intervento delle forze dell’ordine ha scongiurato il peggio ed ha permesso ai tifosi ospiti di giungere all’Arechi.

Al momento, da quanto si apprende da fonti ufficiali, non risultano feriti. La partita si è disputata dinanzi a 21mila spettatori, 600 dei quali arrivati dalla Toscana. Lo riporta Repubblica

LE PAGELLE DEI GIOCATORI DELLA FIORENTINA