PAGELLE VIOLA: IGOR DISASTROSO, IKONÉ INESISTENTE. ODRIOZOLA E SAPONARA I MIGLIORI

La Fiorentina gioca in casa della Salernitana, queste le pagelle dei giocatori viola

Terracciano 5,5 Il gol del vantaggio della Salernitana è un tiro centrale, la distanza è ravvicinata, però poteva fare indubbiamente di più

Venuti 5,5 Non si può chiedere a Venuti di fare quello che fa Odriozola, hanno caratteristiche e qualità diverse. Però in fase difensiva, quando la Salernitana attacca dalla sua parte, non è impeccabile

Milenkovic 5,5 Non è al meglio e si vede, sbaglia il passaggio che fa nascere il gol del 2-1 della Salernitana

Igor 4,5 Si perde completamente Djuric in occasione del primo gol, ma spesso il centravanti della Salernitana lo anticipa e lo mette seriamente in difficoltà. Disastroso in occasione del secondo gol di Bonazzoli

Biraghi 5,5 Mette in mezzo una bellissima palla per Nico Gonzalez nel primo tempo che non sfrutta. Escluso questo bel guizzo, non riesce più a pungere e anche in fase difensiva spesso si fa puntare e saltare

Amrabat 5 Primo tempo da dimenticare, cresce alla distanza ma non prende mai in mano la manovra viola e non combatte come dovrebbe. In una partita di lotta, avrebbe dovuto fare molto di più. Fuori partita

Maleh 5,5 Probabilmente il meno peggio dei centrocampisti, cresce insieme alla Fiorentina nel secondo tempo prima di essere sostituito

Duncan 5 Non riesce a dare nulla rispetto a quello che ci aveva abituato, se Ranieri lo sposta fisicamente vuol dire che c’è qualcosa che non va. Spaesato sbaglia quasi tutto

Ikonè 5 Non si è mai visto, mai incisivo, nulla di nulla. Un grande passo indietro rispetto alle ultime partite

Nico Gonzalez 5,5 Non gioca una grande partita ma mette in costante difficoltà i diretti avversari che sono costretti a fare falli a ripetizione per limitarlo. Ci si deve aspettare indubbiamente di più da uno come lui

Cabral 5,5 Nel primo tempo è decisamente una brutta Fiorentina, viene servito poco ma quando gli arriva qualche pallone non sfigura e si batte

Saponara 6,5 Entra segna, dà ordine in fase di impostazione ed è l’unico ad essere pericoloso nell’area avversaria

Odriozola 6,5 Entra e cambia la Fiorentina, suo il bellissimo assist per Saponara

Callejon 5,5 Fa poco per incidere come al suo solito, gioca di ordine e di esperienza. Batte male la punizione al minuto 89 che poteva essere pericolosa

Piatek 5,5 Emergono i suoi limiti fuori dall’area di rigore dove non riesce quasi a prendere un pallone, a girarlo, a proteggerlo, a far salire la squadra. In area si vede poco ma la colpa in questo caso non è solo sua

