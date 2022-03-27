La denuncia di Mazzarri: "Non fissando le date dei recuperi state falsando il campionato di serie A"

Ci sono diverse partite in serie A che si devono ancora giocare e non si sa nulla delle date. Anche Fiorentina-Udinese. Mazzarri denuncia

"È assurdo che a otto giornate dalla fine non tutte le squadre sono alla pari in termini di gare giocate". A parlare è Walter Mazzarri, tecnico del Cagliari impegnato nella corsa alla salvezza in cui ci sono delle rivali con delle partite ancora da recuperare: "Bisogna fare una grande e immediata riflessione - ha detto l'allenatore livornese ai microfoni di Sky Sport - e cambiare le regole della Giustizia Sportiva: bisogna decidere subito, serve equità. Queste cose possono falsare il campionato, bisogna recuperare le gare il prima possibile". Lo riporta Tuttosport

LA STORIA DI WIKIPEDRO CON LA MAGLIA DELLA FIORENTINA

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