Mazzarri: "Se non avessimo preso gol da bischeri sarebbe andata diversamente. La posizione di Veretout..."

Walter Mazzarri ha commentato il quasi inutile pareggio di Firenze a Sky.“Siamo partiti malissimo e questo è uno dei motivi per cui non mi è piaciuta la partita. In più siamo stati dei bischeri, in oc...

Walter Mazzarri ha commentato il quasi inutile pareggio di Firenze a Sky.

“Siamo partiti malissimo e questo è uno dei motivi per cui non mi è piaciuta la partita. In più siamo stati dei bischeri, in occasione del loro gol, dove abbiamo fatto tutto da soli. Contro la Fiorentina di oggi con Veretout in quella posizione di centrocampo abbiamo rischiato di prendere 2-3 contropiedi, era dura e quindi ho preferito l’equilibrio. Altre volte ho messo le tre punte perché c’erano i presupposti. A volte è mancata la pulizia di gioco, ma bastava evitare l’1-0 da bischeri e sarebbe andata diversamente”.

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