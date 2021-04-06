Sconcerti: "Mazzarri andrebbe alla Fiorentina. Salvezza? Sono ottimista, le concorrenti sono stanche"
Le parole di Mario Sconcerti ai microfoni di TMW Radio
Mario Sconcerti, opinionista televisivo ed ex direttore della Cecchi Gori Group, è intervenuto ai microfoni di Stadio Aperto, trasmissione di TMW Radio per parlare dei temi caldi in casa Fiorentina. Ecco le sue parole:
"Sono ottimista nel senso che vedo avversari stanchi dietro, e do importanza ai punti di vantaggio che ha la Fiorentina. Con tante paure, ma sono più tranquillo. La squadra è da dimenticare, dobbiamo darci due-tre anni per accomodarla ed averla davvero competitiva".
PROSSIMO ALLENATORE "Uno come Mazzarri ha più scelta, per fare un esempio lui alla Fiorentina ci andrebbe mentre Sarri, Spalletti e Allegri credo di no. Sono tutti allenatori che, tranne Sarri, sono fermi da prima del Covid e hanno ancora quei contratti. Da capire quanto faranno punto sugli ingaggi attuali, o quanto invece si potranno rendere conto che il mondo è diverso".
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