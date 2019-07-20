Fiorentina interessata a Maehle, ecco il costo. Secco no su Balotelli e Llorente, Demme...

Secondo quanto riportato dal Corriere Dello Sport-Stadio, filtra un no durissimo alle voci riguardanti a Balotelli e Llorente. Sono due profili che non attraggono molto e hanno degli ingaggi fuori mer...

Secondo quanto riportato dal Corriere Dello Sport-Stadio, filtra un no durissimo alle voci riguardanti a Balotelli e Llorente. Sono due profili che non attraggono molto e hanno degli ingaggi fuori mercato. Si raffredda anche l'interesse per Demme del Lipsia per via dell'alta richiesta dei tedeschi. Si parla molto della trattativa per Lirola, ma la distanza tra domanda ed offerta è ancora ampia. Pradè infatti si è spostato su Maehle, difensore destro danese del Genk, che ha giocato anche nella nazionale Under 21. Ha un contratto in scadenza nel 2020 ma pare ci sia anche un’opzione di rinnovo a favore del club. La valutazione sul mercato è di circa 9 milioni di euro, con margini di trattativa più ampi rispetto a quelli con il Sassuolo, vista anche la scadenza del contratto del giocatore