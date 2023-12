TMW, Demme in uscita dal Napoli a gennaio. In estate c’era la Fiorentina, destinazione gradita

Diego Demme ha giocato solamente uno spezzone di partita da giugno a ora. Ed è il motivo per cui il giocatore italo-tedesco è in uscita dal Napoli. Con il contratto in scadenza a giugno 2024 potrebbe anche aspettare sei mesi e firmare a parametro zero, ma è anche vero che se dovesse arrivare un’offerta importante potrebbe salutare anzitempo per evitare una stagione totalmente in panchina. A giugno c’era la Fiorentina, soprattutto nel momento della partenza di Amrabat: sarebbe una destinazione accettabile e accettata dal calciatore che, però, in questo momento non si è ancora realizzata.

Dall’altra parte c’è una possibilità Salernitana, che sarebbe però vagliata solamente in extrema ratio. Non a titolo definitivo, ovviamente, bensì solamente per sei mesi. In Coppa Italia Demme ha dimostrato di potere fare bene, al netto della sostituzione di Mazzarri con Lobotka: è stato forse uno dei più positivi nella partita persa contro il Frosinone per 0-4, uno dei punti più bassi toccati dal Napoli nell’ultimo periodo.

Queste le parole di Mazzarri dopo la partita con il Frosinone. “Cambi 11 giocatori su 11 contro una squadra che gioca sull’entusiasmo e magari ci sta che accada questa cosa. Però secondo me abbiamo fatto una buona gara fino al gol subito. Ero convinto di vincere nel finale coi cambi. Non entravamo dentro con le mezzali, è vero, non andavamo a concludere in tanti in area come facciamo di solito. Però è anche vero che potevamo andare in vantaggio, se avessimo avuto un pizzico di fortuna. Il campo è stato tenuto bene, anche Demme ha fatto una bella partita, chi oggi ha giocato dall’inizio ha fatto bene, tutti. Per assurdo quando sono entrati gli altri abbiamo fatto male”. Lo scrive TMW.

