Messaggio di Demme alla Fiorentina? L’agente: “Vuole giocare di più. Gioco di Italiano si adatta a lui”

L’agente di Diego Demme, Marco Busiello, è intervenuto ai microfoni di Calcionapoli24 per parlare della situazione del suo nuovo assistito. Ecco le sue parole:

“Stiamo parlando di una persona speciale, è molto pacato, non il solito calciatore, con tutto il rispetto è naturale che vorrebbe giocare di più. Ma è il pensiero di chi vorrebbe giocare di più, non ha mai creato problemi al club”

FUTURO “A Napoli sta molto bene, vero che è nato e cresciuto in Germania, ma è italiano di origine. Da adesso in poi bisogna pensare a quello che è meglio per il club e per il calciatore, è necessario fare in questo momento una riflessione profonda”.

CLUB INTERESSATI. “Agli allenatori piacciono questi tipi di giocatori. Molto quadrato, molto ben piantato, riscuote interesse in Italia come all’estero. Ma abbiamo iniziato davvero da pochissimo a lavorare insieme, anche per rispetto di quanto fatto in passato dalla precedente agenzia. Fiorentina? Detto che ci sono state più parole di stima che interessi, posso semplicemente dire che il gioco della Fiorentina si adatta a lui, come opinione mia personale”.