Repubblica, Fiorentina, partita la caccia al regista: Demme e Torreira sono i due nomi

Oltre all’attaccante la Fiorentina potrebbe pensare anche a un centrocampista capace di incarnare il ruolo di regista puro. Non si tratta di una richiesta esplicita, bensì di una opportunità da cogliere qualora ci fosse la possibilità. Demme e Torreira sono i due nomi che restano accostati ai viola da tempo. Nel caso Prandelli potrebbe cambiare assetto tattico e piazzare davanti alla difesa un calciatore che possa restituire alla squadra anche un po’ di palleggio e di possesso in più. Fondamentale per un gruppo che dopo la reazione, il carattere, la vittoria e una classifica più serena, adesso punterà a trovare anche un gioco più solido e fluido nella seconda parte di stagione. Lo riporta Repubblica.

LEGGI ANCHE, CORRIERE DELLO SPORT, TORREIRA, NON È TRAMONTATA LA PISTA CHE PORTA AL REGISTA. ALTERNATIVA CASSATA