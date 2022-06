Pedullà parla di Demme: “Potrebbe lasciare il Napoli e accasarsi a Valencia, allenato da Gattuso”

Secondo il noto esperto di mercato Alfredo Pedullà il centrocampista del Napoli Diego Demme, di cui si parlava anche in orbita Fiorentina, sarebbe in procinto di lasciare la compagine partenopea per unirsi al Valencia, squadra allenata da Gennaro Gattuso:

“Diego Demme può lasciare il Napoli. Recentemente ha fatto alcune importanti scelte professionali, scegliendo un nuovo agente, ha altri due anni di contratto e ha dimostrato di essere prezioso nell’economia del club azzurro. Ma le offerte non mancano, in modo particolare quella del Valencia: proprio Rino Gattuso, fresco di nomina su quella panchina, lo ha messo in cima alla lista. Operazione da 8-9 milioni che può decollare nei prossimi giorni”.

