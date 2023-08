TMW, Demme idea per la Fiorentina, la società viola ci pensa dopo il blocco della trattativa per Vranckx

Il futuro di Aster Vranckx resta incerto. Il centrocampista ex Milan dopo il rientro al Wolfsburg sembrava ad un passo dalla Fiorentina, ma il trasferimento nelle ultime ore ha subito un forte rallentamento e ora rischia di saltare. La società viola così, per non farsi trovare impreparata, ha dirottato le attenzioni altrove per avere un’alternativa pronta in caso di definitiva fumata nera con Vranckx. Ed il nome buono in questo senso sarebbe ancora quello di Diego Demme del Napoli: il tedesco piace da tempo al club viola e nei giorni scorsi ha rifiutato il trasferimento all’Hertha Berlino. Piccola curiosità: il giocatore ha da poco iniziato a seguire la Fiorentina sul proprio account Instagram. Lo riporta TMW

