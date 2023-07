La Repubblica scrive: “Napoli vuole scambiare Demme con Castrovilli. Anche due Primavera nella trattativa”

Il Napoli è tornato da Dimaro. Il club azzurro dopo la prima fase di ritiro in Trentino è oggi a pochi giorni da una nuova partenza. La formazione partenopea è difatti attesa della seconda fase di ritiro in Abruzzo, a Castel di Sangro. Le operazioni di mercato accompagnano le ore di avvicinamento. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de La Repubblica, pronta una duplice trattativa con la Fiorentina. Demme e Castrovilli difatti, possono iniziare una nuova avventura. I due difatti cambieranno squadra secondo quanto scritto dall’edizione odierna del noto quotidiano. Possibile anche un passaggio simile per due tesserati delle rispettive squadre Primavera. Lo riporta CalcioNapoli1926.

IL TABELLONE UFFICIALE DELLA COPPA ITALIA: POSSIBILE INCROCIO CON L’INTER