Coppa Italia, Fiorentina in scena dagli ottavi, possibile incrocio con l’Inter ai quarti. Il tabellone completo

La Lega Serie A ha reso noti gli accoppiamenti che struttureranno il tabellone della Coppa Italia 2023-2024. Il primo turno preliminare andrà invece in scena il prossimo 6 agosto, la finale, invece, si giocherà il 15 maggio 2024. Di seguito le info sui turni preliminari: in campo le neopromosse dalla C alla B e le partecipanti di Lega Pro.

Cesena-Virtus Entella

Catanzaro-Foggia

Reggiana-Pescara

FeralpiSalò-LR Vicenza

Domenica 13 agosto si giocheranno invece i trentaduesimi di finale, in cui entreranno in gioco le altre formazioni di Serie B e alcune di Serie A. Di seguito le sfide in programma:

Bologna vs Cesena/Virtus Entella (1)

Hellas Verona-Ascoli (2)

Lecce-Como (3)

Bari-Parma (4)

Sassuolo-Cosenza (5)

Spezia-Venezia (6)

Cagliari-Palermo (7)

Catanzaro/Foggia vs Udinese (8)

Monza vs Reggiana/Pescara (9)

Genoa-Modena (10)

Empoli-Cittadella (11)

Cremonese-Crotone (12)

Salernitana-Ternana (13)

Sampdoria-Sudtirol (14)

Frosinone-Pisa (15)

Ferralpisalò/LR Vicenza vs Torino (16)

Gli ottavi sono il turno in cui entrano in gioco le squadre che si sono classificate dal primo al settimo posto della precedente Serie A più la vincitrice dell’ultima Coppa Italia. Quindi: Inter, Fiorentina, Atalanta e Milan sul lato sinistro del tabellone. Mentre Lazio, Roma, Juventus e Napoli sul lato destro del tabellone. Di seguito il tabellone completo: