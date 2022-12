Corriere dello Sport, Demme l’idea della Fiorentina per il post Amrabat: il Napoli non fa sconti 

Per il resto, beh, tutto gira intorno a Demme. Il Napoli non vorrebbe cederlo, anzi non ha intenzione di privarsi di un giocatore valido, serio e assolutamente affidabile, però Diego il tedesco ha giocato finora 19 minuti in campionato (3 presenze), sia per l’esplosione di Lobotka sia per l’infortunio rimediato dopo la prima a Verona, e dunque valuta l’opportunità di trovare continuità. Meglio se nell’ambito di un progetto tecnico di valore: la Fiorentina, sotto questo aspetto, sarebbe una soluzione ideale. Ma sia chiaro: la Viola pensa a lui nel caso di cessione di Amrabat e il club azzurro lo lascerebbe andare soltanto a titolo definitivo (o in prestito con obbligo). Lo scrive il Corriere dello Sport.

