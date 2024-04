Gazzetta, a centrocampo fiducia a Bianco ma rispunta Demme che si svincolerà dal Napoli

La Fiorentina si muove anche per organizzare le mosse del futuro, soprattutto in ottica mercato. In mezzo al campo ci saranno dei cambiamenti non in indifferenti e i piani della società viola sono chiari. A centrocampo un profilo valutato sarà quello di Alessandro Bianco che torna alla base dalla Reggiana, dopo un’ottima stagione. In un reparto che diventerebbe fin troppo verde, i viola potrebbe pensare di mettere un po’ di “età” con un uomo d’esperienza che è sempre piaciuto a Firenze Diego Demme che si svincola dal Napoli e che, con un ingaggio inferiore rispetto ai 2.5 milioni abbondanti che percepisce adesso, potrebbe trovare così la sua dimensione ideale. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.