Italiano alla Juve per il post Allegri? No, resta defilato. Il nome in pole è quello di Thiago Motta

Crisi nera in casa Juventus, prossima avversaria della Fiorentina in campionato. Massimiliano Allegri non vince da mesi e adesso è chiamato a dare dei segnali concreti per la ripartenza della squadra. Tutto gira intorno alla Champions League, obiettivo stagionale. In caso di mancata qualificazione, l’ex Milan verrà esonerato. Chi sarà il suo successore? La Juve punterebbe su un giovane rampante come Thiago Motta, che con il suo Bologna sta facendo miracoli e s’accontenterebbe di un ingaggio più alla portata. Più defilati Vincenzo Italiano e Raffaele Palladino. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.