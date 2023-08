La Fiorentina dice no a Demme, non è previsto il suo arrivo a Firenze. Società viola valuta altri profili

Nelle ultime ore il nome di Demme è stato accostato alla Fiorentina, il centrocampista classe 1991 è in uscita dal Napoli e dunque alla ricerca di una nuova squadra che però non sarà la Fiorentina, il club viola ha deciso di non prendere il giocatore e di lavorare su altri obiettivi per il reparto, senza dimenticare la questione Amrabat che rimane spinosa e complicata

✋️#Demme non arriverà alla #Fiorentina ✖️ Non è previsto il suo arrivo a Firenze 🔴 — Flavio Ognissanti (@Flavio_Ognissan) August 31, 2023

GARCIA E LA FIORENTINA, NON SARA LUI IL DIFENSORE CHE ARRIVERA