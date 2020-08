CorSport, contatti Fiorentina-Napoli per Demme. I partenopei hanno chiesto Castrovilli ma…

Diego Demme in questa sessione di calciomercato potrebbe lasciare il Napoli dopo appena otto mesi, non convinto dal nuovo modulo che metterà in campo Gattuso. Per la società partenopea non è incedibile, sono già stati avviati i primi contatti con la Fiorentina che cerca un profilo come il suo. Nella discussione il Napoli ha chiesto Castrovilli ma al momento è solo una suggestione. Lo scrive il Corriere dello Sport.

