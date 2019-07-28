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Repubblica, Fiorentina a caccia di un regista. I viola vogliono affondare il colpo per Demme del Lipsia

Secondo La Repubblica la Fiorentina è a caccia di un regista, figura principale per il modello di gioco di Montella. Sono diversi i nomi sul taccuino di Pradè tra cui quello di Badelj, Biglia e Demme....

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
28 luglio 2019 10:49
Repubblica, Fiorentina a caccia di un regista. I viola vogliono affondare il colpo per Demme del Lipsia -
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Secondo La Repubblica la Fiorentina è a caccia di un regista, figura principale per il modello di gioco di Montella. Sono diversi i nomi sul taccuino di Pradè tra cui quello di Badelj, Biglia e Demme. Quest'ultimo piace molto ai viola tanto che stanno cercando la giusta strada per affondare il colpo con il Lipsia. Il tedesco è attratto dal campionato italiano e gli piacerebbe molto vestirsi di viola.

 

 

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