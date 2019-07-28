Repubblica, Fiorentina a caccia di un regista. I viola vogliono affondare il colpo per Demme del Lipsia

Secondo La Repubblica la Fiorentina è a caccia di un regista, figura principale per il modello di gioco di Montella. Sono diversi i nomi sul taccuino di Pradè tra cui quello di Badelj, Biglia e Demme....

A cura di Redazione Labaroviola 28 luglio 2019 10:49

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