Per Mandragora l'Udinese chiede 25 milioni. Persiste anche l'idea Demme del Lipsia per la mediana
Secondo quanto scrive Repubblica, Pradè e Barone ora sono a caccia del mediano perfetto da dare alla viola. I nomi più caldi sono quelli di Demme del Lipsia e di Mandragora dell'Udinese. Quest'ultimo...
A cura di Redazione Labaroviola
31 luglio 2019 11:23
Secondo quanto scrive Repubblica, Pradè e Barone ora sono a caccia del mediano perfetto da dare alla viola. I nomi più caldi sono quelli di Demme del Lipsia e di Mandragora dell'Udinese. Quest'ultimo è un pupillo del ds ma l'Udinese lo valuta 25 milioni. Anche per Demme nonostante la chiusura iniziale dei tedeschi, la volontà del calciatore è quella di misurarsi con il calcio italiano e questo potrebbe spingerlo destinazione Firenze.