Per Mandragora l'Udinese chiede 25 milioni. Persiste anche l'idea Demme del Lipsia per la mediana

Secondo quanto scrive Repubblica, Pradè e Barone ora sono a caccia del mediano perfetto da dare alla viola. I nomi più caldi sono quelli di Demme del Lipsia e di Mandragora dell'Udinese. Quest'ultimo...

A cura di Redazione Labaroviola 31 luglio 2019 11:23

Mandragora Getty

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