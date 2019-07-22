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Borja resta in pista ma sarà soltanto un possibile colpo last minute. La priorità a centrocampo...

Secondo Repubblica l'operazione Borja Valero, potrebbe essere concretizzata a fine mercato quando l’Inter abbasserà le sue pretese sul cartellino. Lo spagnolo sarebbe pronto ad abbassarsi l’ingaggio p...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
22 luglio 2019 12:25
Borja resta in pista ma sarà soltanto un possibile colpo last minute. La priorità a centrocampo... - Firenze, stadio Franchi, 24.02.2019, Fiorentina-Inter, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Franchi, 24.02.2019, Fiorentina-Inter, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Rassegna Stampa
Borja Valero
Demme
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Secondo Repubblica l'operazione Borja Valero, potrebbe essere concretizzata a fine mercato quando l’Inter abbasserà le sue pretese sul cartellino. Lo spagnolo sarebbe pronto ad abbassarsi l’ingaggio pur di tornare a Firenze. Al momento la società viola è concentrata maggiormente su altre piste, una di queste porta a Diego Demme del Lipsia.

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