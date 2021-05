Gazzetta, Castrovilli al Napoli? Come contropartita alla Fiorentina Politano o Demme

Il secondo passaggio è decidere il futuro di Castrovilli. Il numero 10 è un talento di valore assoluto. Anche in questo campionato condizionato da qualche problema fisico ha dimostrato in alcune gare tutte le sue potenzialità. Castrovilli ha molte richieste. Lo stesso giocatore non esclude a priori la possibilità di lasciare Firenze. Anche se è legato a Commisso ed al viola. In prima fila c’è il Napoli che l’estate scorsa aveva offerto più di 40 milioni per il centrocampista. Impossibile pensare che De Laurentiis possa mettere sul piatto i soldi di un anno fa. La società partenopea potrebbe però avere delle contropartite. Politano ad esempio o Demme. Può arrivare direttamente a Hysaj o Maksimovic. Per il centrocampo resta di attualità la pista Sensi. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.



LEGGI ANCHE, FRATINI: “IL MIO MANCATO INGRESSO ALLA FIORENTINA? CI SONO RIMASTO MALE, NON HO MAI PARLATO CON COMMISSO”