Gazzetta, Gattuso ed i suoi piani: Vlahovic e Amrabat intoccabili, serve un regista, idea Demme

Prima di arrivare alla firma Gattuso vuole capire quale sia il progetto di rilancio viola. Per il momento le due parti hanno evitato di affrontare qualsiasi argomento legato alle scelte di mercato. Vlahovic? La stella serba non si tocca. E’ il pupillo del presidente, e naturalmente piace molto a Gattuso. La conferma di Vlahovic è uno dei motivi che hanno convinto Gattuso a prendere estremamente sul serio la proposta viola. Callejon ha un ottimo rapporto con l’attuale tecnico del Napoli. Ribery ha un accordo sulla parola con la società per rinnovare per un anno. Accettando anche una riduzione dell’ingaggio. Ma l’ultima parola spetta al nuovo tecnico. Amrabat piace molto a Gattuso che lo aveva chiesto a Giuntoli, serve accanto un regista di qualità. Può darsi che la Fiorentina faccia un tentativo con il Napoli per avere Demme. Per quanto riguarda la possibilità di pescare dentro La Rosa del Napoli un altro nome è Hysaj. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

