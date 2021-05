Gazzetta, Gattuso vuole ripartire da zero proprio con la Fiorentina: non ama le cose semplici

Chissà quanta amarezza c’è in Gattuso nel voler-lasciare in questa fantastica macchina da calcio che lui ha costruito pezzo dopo pezzo. In un certo momento della stagione solo contro tutti. Rino sembra orientato a partire da zero, proprio con la Fiorentina. E’ vero che è un uomo che non ha mai amato le cose semplici. E tra poche settimane potrebbe dimostrarlo una volta di più. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

