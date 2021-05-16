Bucchioni: "Basta polemiche, guardiamo avanti. Commisso costruirà una squadra degna di Firenze"

Le parole di Enzo Bucchioni nel post partita di Fiorentina-Napoli

Enzo Bucchioni, , è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno durante il post partita di Fiorentina-Napoli. Ecco le sue parole:

FIORENTINA-NAPOLI "Anche oggi abbiamo visto le solite barricate: col tuo campionato che ormai è finito, almeno adesso giocatela, tanto prima o poi contro un Napoli fortissimo il gol lo prendi".

BIRAGHI "Una cosa che mi fa dispiacere sono le parole di Biraghi (clicca qui per leggere le sue parole): in pratica ha disintegrato la figura e la gestione di Prandelli".

FUTURO "Voglio guardare avanti, le polemiche del passato non mi interessano. Mi auguro che Rocco Commisso faccia tutte le scelte giuste e prenda un allenatore degno della Fiorentina, con cui costruire qualcosa di importante e capace di riportare il club viola dove merita. Non è Bucchioni a chiederlo, ma tutta Firenze. Ho sentito Barone dire che adesso hanno imparato tante cose: dunque i soldi ci sono, la consapevolezza anche, adesso tocca a loro riportare la Fiorentina in alto. Mi auguro che si vada avanti e venga costruita una squadra degna di Firenze, che possa competere a testa alta sempre, dopo tre anni di umiliazioni. Delle diatribe non ce ne frega più. Sono sicuro che Commisso lo farà e ci riuscirà, anche solo per il suo orgoglio".

LEGGI ANCHE:

https://www.labaroviola.com/fiorentina-napoli-finisce-0-2-al-franchi-prima-insigne-e-poi-lautogol-di-venuti-viola-ko/140204/