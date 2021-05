Fiorentina-Napoli finisce 0-2 al Franchi. Prima Insigne e poi l’autogol di Venuti, viola ko

Lo svolgimento della gara è chiaro, Napoli che pressa alto ed attacca, Fiorentina che aspetta e cerca di ripartire in contropiede. Al 7′ occasione Napoli con Osimhen, tiro sballato, salva la difesa viola. Al 12′ gran botta di Zielinski, ma Terracciano si fa trovare pronto. Al 13′ Vlahovic segna svettando di testa sul cross di Biraghi, ma il gol viene annullato per fuorigioco. Al 19′ angolo battuto bene dal Napoli, arriva Bakayoko che di testa spara sopra la traversa. Al 28′ liberissimo Caceres sull’angolo in area, l’uruguayo va di testa ma il pallone va altissimo. Al 30′ Ribery accelera e va dentro, il tiro in porta è molto debole. Al 33′ punizione quasi perfetta di Insigne, la traversa nega il gol dell’1-0 al Napoli. Termina 0-0 il primo tempo all’Artemio Franchi di Firenze.

Al 51′ Politano rientra e tira, Terracciano salva. Al 52′ Milenkovic tira la maglia di Rrhmani che poi cade giù a terra. Abisso va al Var e dà il rigore per il Napoli. Espulso Dragowski, il quale era in panchina. Al 56′ Insigne va dal dischetto, Terracciano para ma poi l’attaccante del Napoli nella respinta ribadisce in rete. Al 57′ Ribery semina il panico in area di rigore del Napoli. Al 59′ botta di Bonaventura, para Meret. Al 63′ sinistro chirurgico di Insigne che si stampa sul palo. Al 67′ Osimhen cambia campo per Insigne, Zielinski tira, deviazione netta di Venuti, la palla va in rete. 2-0 per il Napoli contro la Fiorentina a Firenze. Fiorentina-Napoli finisce 0-2 al Franchi.

