Demme ha ribadito il sì alla Fiorentina. I viola aumentano il pressing, il Lipsia chiede 10 milioni
Alla Fiorentina piace molto Diego Demme, centrocampista classe 1991, grande protagonista con il Lipsia. Ve ne abbiamo parlato in esclusiva lo scorso 10 luglio, l’intenzione della Viola è quella di and...
Alla Fiorentina piace molto Diego Demme, centrocampista classe 1991, grande protagonista con il Lipsia. Ve ne abbiamo parlato in esclusiva lo scorso 10 luglio, l’intenzione della Viola è quella di andare fino in fondo. Il diretto interessato, di origini italiane (il padre napoletano, la mamma tedesca) vuole fare un’esperienza lontano dalla Bundesliga e anche nelle ultime ore ha ribadito il sì alla Fiorentina. Un’operazione da circa 10 milioni, ora il club toscano vuole entrare nel vivo con il Lipsia.
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