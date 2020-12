Gazzetta, la Fiorentina ha accelerato per Maleh. Piace Demme. Kouame ad un bivio

La Fiorentina sta preparando senza fretta il suo mercato invernale. Per il momento, però, la società viola ha solo accelerato per bloccare il giovane talento Maleh, centrocampista del Venezia, classe ‘98, che andrà a giugno in scadenza di contratto. Per lui è pronto un impegno di quattro anni. La società viola interverrà anche su attacco e centrocampo.

Nel reparto offensivo Pradè cerca una punta che possa giocare con Dusan Vlahovic, ormai titolarissimo. Quindi, bocciati Pavoletti e Piatek. La Fiorentina nel frattempo ha già dato il via libera per la partenza di Cutrone e aspetta indicazioni da Prandelli per quanto concerne la conferma o meno dell’ivoriano Kouame. Per lui sono arrivate offerte dall’Inghilterra che permetterebbero al club di Commisso di realizzare una plusvalenza di un paio di milioni. Ma il reparto offensivo non è l’unico reparto monitorato dai vertici del club.

Ci sarà anche un inserimento a centrocampo, dove piace Demme. L’idea di Prandelli è di lavorare, per il momento sulla coppia Borja Valero- Amrabat. La saggezza tattica dello spagnolo ha restituito l’ex Hellas ai suoi livelli migliori. La Fiorentina è disposta a rinunciare a uno tra Pulgar, Duncan e anche Bonaventura. In questo ordine di gradimento. Molto dipenderà dalle offerte che arriveranno. E nel mirino, in arrivo, ci sono Praet e Torreira. Uno dei giocatori più corteggiati l’estate scorsa. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.

LEGGI ANCHE, RIBERY, PRESTO SI PARLERÀ DEL RINNOVO CON LA FIORENTINA. SULLO SFONDO GLI STATI UNITI ED IL RITIRO