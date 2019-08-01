Pradè ha il sì di Demme. Il Lipsia lo valuta 16 milioni ma ad 11-12 si può chiudere l'operazione

Secondo La Gazzetta dello Sport, la Fiorentina sta avanzando nella trattativa per Diego Demme del Lipsia. Pradè ha già il sì del calciatore e ieri ha avuto nuovi contatti con il suo agente per provare...

A cura di Redazione Labaroviola 01 agosto 2019 10:54

Torschütze Diego Demme (RB Leipzig) verliert einen Zahn bei seinem Tor zum 4-0 - 1. Fussball Bundesliga Saison 2016-2017 RasenBallsport Leipzig vs. SC Freiburg in der Red Bull Arena in Leipzig - Deutschland, Fußball, Mann, Männer,15.04.2017 Scorer D

Condividi