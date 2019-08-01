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Pradè ha il sì di Demme. Il Lipsia lo valuta 16 milioni ma ad 11-12 si può chiudere l'operazione

Secondo La Gazzetta dello Sport, la Fiorentina sta avanzando nella trattativa per Diego Demme del Lipsia. Pradè ha già il sì del calciatore e ieri ha avuto nuovi contatti con il suo agente per provare...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
01 agosto 2019 10:54
Pradè ha il sì di Demme. Il Lipsia lo valuta 16 milioni ma ad 11-12 si può chiudere l'operazione - Torschütze Diego Demme (RB Leipzig) verliert einen Zahn bei seinem Tor zum 4-0 - 1. Fussball Bundesliga Saison 2016-2017 RasenBallsport Leipzig vs. SC Freiburg in der Red Bull Arena in Leipzig - Deutschland, Fußball, Mann, Männer,15.04.2017 Scorer D
Torschütze Diego Demme (RB Leipzig) verliert einen Zahn bei seinem Tor zum 4-0 - 1. Fussball Bundesliga Saison 2016-2017 RasenBallsport Leipzig vs. SC Freiburg in der Red Bull Arena in Leipzig - Deutschland, Fußball, Mann, Männer,15.04.2017 Scorer D
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Secondo La Gazzetta dello Sport, la Fiorentina sta avanzando nella trattativa per Diego Demme del Lipsia. Pradè ha già il sì del calciatore e ieri ha avuto nuovi contatti con il suo agente per provare un'accelerata nell'operazione. Anche le voci sul possibile acquisto di Nainggolan stanno aiutando per la trattativa con il club tedesco. Il Lipsia lo valuta 16 milioni ma ad 11-12 ci può essere la chiusura.

 

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