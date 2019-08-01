Pradè ha il sì di Demme. Il Lipsia lo valuta 16 milioni ma ad 11-12 si può chiudere l'operazione
Secondo La Gazzetta dello Sport, la Fiorentina sta avanzando nella trattativa per Diego Demme del Lipsia. Pradè ha già il sì del calciatore e ieri ha avuto nuovi contatti con il suo agente per provare...
A cura di Redazione Labaroviola
01 agosto 2019 10:54
Secondo La Gazzetta dello Sport, la Fiorentina sta avanzando nella trattativa per Diego Demme del Lipsia. Pradè ha già il sì del calciatore e ieri ha avuto nuovi contatti con il suo agente per provare un'accelerata nell'operazione. Anche le voci sul possibile acquisto di Nainggolan stanno aiutando per la trattativa con il club tedesco. Il Lipsia lo valuta 16 milioni ma ad 11-12 ci può essere la chiusura.