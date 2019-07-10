Pedullà, la Fiorentina mette gli occhi su Diego Demme del Lipsia. La trattativa per il centrocampista...
Alla Fiorentina piace molto Diego Demme, centrocampista classe 1991, grande protagonista con il Lipsia. Il ragazzo ha origini italiane (il padre napoletano, la mamma tedesca) ed è al Lipsia dal 2014 q...
Alla Fiorentina piace molto Diego Demme, centrocampista classe 1991, grande protagonista con il Lipsia. Il ragazzo ha origini italiane (il padre napoletano, la mamma tedesca) ed è al Lipsia dal 2014 quando la squadra era ancora in terza divisione. Centrocampista di grande sostanza, le statistiche sono a sua favore, ha un contratto in scadenza nel 2021 e ora potrebbe davvero fare un’esperienza lontano dalla Bundesliga. Il papà Enzo lo ha chiamato Diego da grande tifoso napoletano, in omaggio a Maradona. Diego è un fan di Gattuso, tra le storie atipiche quella di un dente rotto dopo il primo gol in Bundesliga segnato contro il Friburgo. Lo hanno proposto alla Fiorentina, è una trattativa che può anche entrare nel vivo, comunque un nome da tenere in considerazione.
Alfredopedulla.com