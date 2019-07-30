Pedullà, Fiorentina in pressing su Demme del Lipsia. Contatti continui tra i due club. Per Lirola invece...

La Fiorentina è in pressing per Diego Demme, centrocampista del Lipsia con origini italiane. Demme ha aperto completamente al trasferimento, contatti continui e fiducia per poter arrivare dal definizi...

A cura di Redazione Labaroviola 30 luglio 2019 13:59

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