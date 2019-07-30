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Pedullà, Fiorentina in pressing su Demme del Lipsia. Contatti continui tra i due club. Per Lirola invece...

La Fiorentina è in pressing per Diego Demme, centrocampista del Lipsia con origini italiane. Demme ha aperto completamente al trasferimento, contatti continui e fiducia per poter arrivare dal definizi...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
30 luglio 2019 13:59
Pedullà, Fiorentina in pressing su Demme del Lipsia. Contatti continui tra i due club. Per Lirola invece... -
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La Fiorentina è in pressing per Diego Demme, centrocampista del Lipsia con origini italiane. Demme ha aperto completamente al trasferimento, contatti continui e fiducia per poter arrivare dal definizione. Intanto nel pomeriggio ci sarà un nuovo incontro con il Sassuolo per chiudere Pol Lirola ma i viola non vorrebbero spendere più di 12 milioni già bonus. C'è fiducia, ma resta sempre viva l'opzione Lala.

 

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