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Continua il pressing di Pradè per Tonali. Sottil ha convinto mister Montella, sarà il vice Chiesa

Secondo quanto scrive La Nazione, dopo Pulgar la Fiorentina mira Diego Demme e Sander Berge. Pradè continua ad avere contatti con i club dove giocano i due ma non molla l'idea di regalare Sandro Tonal...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
08 agosto 2019 09:32
Continua il pressing di Pradè per Tonali. Sottil ha convinto mister Montella, sarà il vice Chiesa - Firenze, stadio Artemio Franchi, 21.10.2018, Fiorentina-Cagliari, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 21.10.2018, Fiorentina-Cagliari, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Secondo quanto scrive La Nazione, dopo Pulgar la Fiorentina mira Diego Demme e Sander Berge. Pradè continua ad avere contatti con i club dove giocano i due ma non molla l'idea di regalare Sandro Tonali a Vincenzo Montella per il centrocampo viola. Sottil invece ha convinto l'Aeroplanino e sarà lui il vice Chiesa per questa stagione.

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