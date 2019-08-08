Continua il pressing di Pradè per Tonali. Sottil ha convinto mister Montella, sarà il vice Chiesa
Secondo quanto scrive La Nazione, dopo Pulgar la Fiorentina mira Diego Demme e Sander Berge. Pradè continua ad avere contatti con i club dove giocano i due ma non molla l'idea di regalare Sandro Tonal...
A cura di Redazione Labaroviola
08 agosto 2019 09:32
Secondo quanto scrive La Nazione, dopo Pulgar la Fiorentina mira Diego Demme e Sander Berge. Pradè continua ad avere contatti con i club dove giocano i due ma non molla l'idea di regalare Sandro Tonali a Vincenzo Montella per il centrocampo viola. Sottil invece ha convinto l'Aeroplanino e sarà lui il vice Chiesa per questa stagione.