Continua il pressing di Pradè per Tonali. Sottil ha convinto mister Montella, sarà il vice Chiesa

Secondo quanto scrive La Nazione, dopo Pulgar la Fiorentina mira Diego Demme e Sander Berge. Pradè continua ad avere contatti con i club dove giocano i due ma non molla l'idea di regalare Sandro Tonal...

Secondo quanto scrive La Nazione, dopo Pulgar la Fiorentina mira Diego Demme e Sander Berge. Pradè continua ad avere contatti con i club dove giocano i due ma non molla l'idea di regalare Sandro Tonali a Vincenzo Montella per il centrocampo viola. Sottil invece ha convinto l'Aeroplanino e sarà lui il vice Chiesa per questa stagione.