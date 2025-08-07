Corriere Fiorentino: “Lipsia alla finestra per Comuzzo ma nessuno si è fatto vivo ufficialmente”

Su Pietro Comuzzo resistono interessi dall’Inghilterra e dalla Germania con il Lipsia alla finestra, ma per convincere la Fiorentina a liberarlo servirà un’offerta di quelle impossibili da rifiutare. Ad oggi un’ipotesi solo teorica visto che ufficialmente nessuno si è fatto vivo, ma che ha comunque spinto la dirigenza a visionare il giapponese Ikatura del Borussia Moenchengladbach come eventuale sostituto. Niente che faccia presagire cambiamenti, tanto più adesso che Pioli può già contare su un muro difensivo che sta fornendo risposte incoraggianti nell’ottica della prossima stagione. Lo scrive il Corriere Fiorentino.