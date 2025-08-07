7 Agosto 2025 · Ultimo aggiornamento: 13:02

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Corriere Fiorentino: “Lipsia alla finestra per Comuzzo ma nessuno si è fatto vivo ufficialmente”

Firenze, Stadio Artemio Franchi, 02.02.2025, Fiorentina-Genoa, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Rassegna Stampa

Corriere Fiorentino: “Lipsia alla finestra per Comuzzo ma nessuno si è fatto vivo ufficialmente”

Redazione

7 Agosto · 12:54

Aggiornamento: 7 Agosto 2025 · 12:54

TAG:

ComuzzoFiorentinaLipsia

Condividi:

di

Pioli conta sul suo muro difensivo

Su Pietro Comuzzo resistono interessi dall’Inghilterra e dalla Germania con il Lipsia alla finestra, ma per convincere la Fiorentina a liberarlo servirà un’offerta di quelle impossibili da rifiutare. Ad oggi un’ipotesi solo teorica visto che ufficialmente nessuno si è fatto vivo, ma che ha comunque spinto la dirigenza a visionare il giapponese Ikatura del Borussia Moenchengladbach come eventuale sostituto. Niente che faccia presagire cambiamenti, tanto più adesso che Pioli può già contare su un muro difensivo che sta fornendo risposte incoraggianti nell’ottica della prossima stagione. Lo scrive il Corriere Fiorentino.

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2025 | Designed and developed by Kobold Studio