Marsch rivela: "Volevamo Vlahovic al Lipsia nel 2018, ma la Fiorentina riuscì a soffiarcelo"

L'ex vice allenatore del Lipsia Marsch ha rivelato a Tuttosport che la squadra tedesca ha provato ad acquistare Vlahovic nel 2018

Nel corso dell'intervista rilasciata a Tuttosport oggi in edicola il commissario tecnico del Canada, Jesse Marsch, ha parlato anche di Dusan Vlahovic, concorrente del canadese Jonathan David nell'attacco della Juventus. Queste le sue parole, che rivelano un retroscena di mercato riguardante i tempi in cui allenava in Germania, al Lipsia, con la Fiorentina che riuscì ad avere la meglio nella corsa per l'attaccante serbo: "La concorrenza per David nell'attacco bianconero? Mi piace molto anche Vlahovic, è un attaccante forte, pensi che lo avremmo voluto al Lipsia (nel 2018, quando Marsch era il vice allenatore della squadra, ndr), ma la Fiorentina riuscì a soffiarcelo... Di una cosa sono certo, diciamo che non rimarrete delusi da Jonathan David, mi creda".

Fra le sue parole, emerge anche l'opinione data sulla poca fortuna avuta da Tajon Buchanan - altro canadese - all'Inter, l'analisi del ct è che si sia trattato di un malinteso di natura soprattutto tattica, date le doti offensive di Buchanan e le richieste avute a Milano: "Diciamo che l’Inter gioca in un modo differente rispetto al nostro. Ai nerazzurri serve più un tornante, un quinto, mentre Tajon è più un’ala pura. Resto convinto che Buchanan, che adesso è partito benissimo al Villarreal, in ogni caso avrebbe potuto dire la sua anche lì a Milano, anche se sicuramente pure Dumfries è un ottimo calciatore". Lo riporta Tuttomercatoweb